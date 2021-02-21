15 نصيحة للفلاحين لمواجهة برودة الجو والصقيع.. تعرف عليها

كتب ــ عز النوبى

ينشر" اليوم السابع "، عددا من التوصيات الخاصة بالمزارعين حفاظا على الزراعات الشتوية والثروة الحيواينة والداجنة، والتى أصدرتها وزارة الزراعة لمواجهة الطقس المتغير وبرودة الجو والصقيع والكتلة الباردة.

-حماية الصوب والانفاق الزراعية المغطاة بالبلاستيك من الرياح الشديدة عن طريق التحزيم (شد حزام على الغطاء البلاستيكي و يمكن استخدام خراطيم الري بالتنقيط القديمة) والترديم الجيد على اطراف البلاستيك .

-عدم فتح الانفاق او الصوب يومى الثلاثاء والاربعاء لحماية النباتات من الرياح.

-تعتبر اشد النباتات والمزروعات تعرضا للمخاطر خلال تلك الموجة اشجار الفاكهة التى بدأت فى التزهير المبكر في الزراعة وتلك النباتات بحاجة الى حماية من خلال التزريب خصوصاً المزارع التى لا يوجد بها مصدات رياح.

-التوقف تمامًا عن عمليات الري وتأجيل أي عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية بالنسبة للري بالغمر.

-وقف اى علميات تسميد وخاصة التسميد النتروجينى خلال هذة الفترة .

-تجنب الوقوف بجانب أى أشجار قديمة أو مكسورة أو تعريشات متهالكة داخل المزرعة اثناء الرياح .

-وقف عمليات رش المبيدات او المركبات الاخرى خلال هذة الفترة.

-حماية الاشجار الصغيرة التى تم زراعتها هذا العام من الرياح عن طريق عمل الكياب او التذريب.

-يجب وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء خلايا النحل من الخارج فى الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التى توجد فى الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح. ويفضل نقلها الى اماكن محمية من الرياح .

-يجب تغطية الغطاء الخارجى لخلايا النحل من الخارج بطبقة من الزنك، لحمايتها من الأمطار.

-المحافظة على الحيوانات المزرعية والطيور داخل حظائر امنة بعيدة عن الرياح والامطار لحمايتها من التقلبات الجوية وكذلك التاكد من اسقف مبانى الحيوانات والطيور وتامينها من الرياح والامطار.

-التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كافة أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة وكذلك احكام غلق العنبر لمنع دخول الاتربة والعواصف حتى لا تؤثر على الجهاز التنفسى للطيور.

-ضرورة وجود شخص بالعنابر مسئول عن تأمين بصفة دائمة واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر، ووضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الارتفاع داخل العنابر.

-التأكد من جودة الصرف الزراعي بالأراضي المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك وذلك قبل بدء الامطار.

-نؤكد على مربي الأغنام تجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وتنظيف ساحات الحظائر الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالامراض. والعمل على حماية المواليد من التقلبات الجوية وخاصة برد الليل.

كان الدكتور احمد عوني مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعي ، قال إن تغييراً جذرياً سيحدث على الأجواء ابتداءً من مساء الاثنين يقترب منخفض جوي مصحوبًا بكتلة هوائية شديدة البرودة ليبدأ تأثيره تدريجيًا من القطاع الغربي للجمهورية ويصل باقي المناطق خلال يومي الثلاثاء و الأربعاء.

وأضاف مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعي، أنه حسب توقعات الأرصاد الجوية يصاحبه هذا المنخفض الجوى رياح قوية على بعض المناطق الشمالية ونشاط الرياح سوف تزيد الشعور بالبرودة وتعمل على اضطراب كامل لحالة البحرين و تثير الرمال بمناطق واسعة ، و انخفاض كبير في درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة البرودة نهارًا و ليلًا بشمال ووسط الجمهورية ، باردة نهارًا وشديد البرودة ليلًا جنوبًا.

مع فرص لهطول الأمطار على مناطق مختلفة من شمال الجمهورية ، تكون غزيرة على مدن الساحل الشمالي و شمال الدلتا مصحوبة بتساقط البَرَد ، وقد تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات جنوب سيناء و غرب خليج السويس وسانت كترين.

ونصح المزارعين بارتداء ملابس ثقيلة جدا وعدم التعرض للرياح والاتربة وخاصة الذين يعانون مشاكل فى الجهاز التنفسى واستخدام وسائل التدفئه المختلفه ليلا.