وفاة محمود سمير مريض السمنة المفرطة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

توفي منذ قليل، المواطن محمود سمير ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والمعروف إعلاميا بمريض السمنه المفرطة، والذى تدخلت الدولة لعلاجه من السمنة المفرطة على نفقتها .

كانت قد وصلت سيارة إسعاف مجهزة بفريق من المسعفين يترأسه مدير إسعاف الغربية، لنقل الحالة من المحلة الكبرى إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث يعانى من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلوجرامًا، ولا يستطيع الحركة.

وتم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له على نفقة الدولة، وأنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقى العلاج اللازم على نفقة الدولة.