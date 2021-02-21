وزير النقل البريطانى: تخفيف قيود عودة الشاحنات من بلاده إلى فرنسا

أعلن وزير النقل في المملكة المتحدة جرانت شابس تخفيف إجراءات عودة سائقي الشاحنات من بريطانيا إلى فرنسا .
وقال شابس - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد إن سائقي الشاحنات الذين قضوا أقل من 48 ساعة في المملكة المتحدة، يمكنهم العودة إلى فرنسا دون الحاجة لإجراء تحليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا .
وأشارت شبكة (فرانس 24) - في نسختها باللغة الإنجليزية - إلى أن فرنسا طالبت في ديسمبر الماضي سائقي الشاحنات القادمة من المملكة المتحدة بأن يقدموا نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد؛ للحد من انتشار سلالة كورونا المتحورة التي تفشت في مقاطعة كنت جنوب شرقي انجلترا آنذاك.
وزير النقل البريطانى: تخفيف قيود عودة الشاحنات من بلاده إلى فرنساالأحد، 21 فبراير 2021 05:40 م
بريطانيا - أرشيفية
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أعلن وزير النقل في المملكة المتحدة جرانت شابس تخفيف إجراءات عودة سائقي الشاحنات من بريطانيا إلى فرنسا .
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