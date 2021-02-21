وزير الدولة للإنتاج الحربى يكشف موعد ظهور الأتوبيسات المحلية بشوارع القاهرة

إبراهيم سعيد

قال المهندس محمد أحمد موسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن وزارة الإنتاج الحربى حريصة على المشاركة فى معرض أيدكس فى دولة أبو ظبى.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، أن من أهداف المعرض عرض المنتجات ونتواصل من خلال المعرض مع شركات عالمية، ولذلك تم الاطلاع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة بمعرض أيدكس.

وأضاف المهندس محمد أحمد موسي، أن القوات المسلحة تحافظ على الأمن القومى المصرى وشاهدنا فى المعرض طائرات تزود بالوقود في الجو، مضيفا أن خلال نوفمبر القادم المعرض المصرى للمنتجات العسكرية ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى معرض أيدكس فى دولة أبو ظبى.

وأشار أن الإنتاج المدني تأثر قليلا بسبب جائحة كورونا، مشيرا أننا نسعى لزيادة الإنتاج للتصنيع المحلى فى الأتوبيسات باستثناء المحرك من الصين سوف تنزل الشارع قبل نهاية العام.

وتابع أن التصميم المصري للأتوبيسات يختلف عن الصينية تماما وكلما زادت السيارات الكهربائية كلما زاد انتاج البطاريات.