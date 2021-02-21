اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأفغانى: تصعيد العنف يهدف لإجبار الحكومة على تقديم تنازلات

الأحد، 21 فبراير 2021 08:43 م
وزير الدفاع الأفغانى: تصعيد العنف يهدف لإجبار الحكومة على تقديم تنازلات افغانستان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة، إن الحكومة تدين الهجمات التي استهدفت أكثر من منطقة فى أفغانستان، موضحا أن حركة طالبان لم تلتزم بعملية السلام وتبحث عن ذريعة لإلقاء اللوم على الآخرين، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وأضاف وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة، أن تصعيد العنف يهدف لإجبار الحكومة على تقديم تنازلات.

 

وتابع وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة: نحن نواصل العمل لدعم العملية السلام وإنهاء العنف الذي استمر عقودا، مستطردا: حكومتنا مستعدة لحماية الشعب الأفغاني ومصالحنا السيادية في وجه العنف.

 

 

 


طالبان

أفغانستان

ازمه أفغانستان

وزير الدفاع الافغانى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة