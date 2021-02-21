وزير الدفاع الأفغانى: تصعيد العنف يهدف لإجبار الحكومة على تقديم تنازلات

كتب أحمد عرفة

قال وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة، إن الحكومة تدين الهجمات التي استهدفت أكثر من منطقة فى أفغانستان، موضحا أن حركة طالبان لم تلتزم بعملية السلام وتبحث عن ذريعة لإلقاء اللوم على الآخرين، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة، أن تصعيد العنف يهدف لإجبار الحكومة على تقديم تنازلات.

وتابع وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة: نحن نواصل العمل لدعم العملية السلام وإنهاء العنف الذي استمر عقودا، مستطردا: حكومتنا مستعدة لحماية الشعب الأفغاني ومصالحنا السيادية في وجه العنف.