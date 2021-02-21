اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 10:27 م
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هل يقلل ارتداء النظارات فرص الإصابة بـ فيروس كورونا؟

الأحد، 21 فبراير 2021 09:00 م
هل يقلل ارتداء النظارات فرص الإصابة بـ فيروس كورونا؟ النظارات وكورونا
كتبت إيناس البنا

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أكدت دراسة حديثة أن مرتدي النظارات أقل عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 3 مرات، ووفقا لصحفية تليجراف" telegraph" البريطانية، قال باحثون في الهند إن لمس الوجه والأنف والفم والعينين بعد ملامسة الفيروس يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، لكن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يقللون من فرك أعينهم، ويرى الباحثون أن هذا يجعلهم أقل عرضة للإصابة مرتين إلى ثلاث مرات، لأن "اللمس المتكرر وفرك العينين" بأيد ملوثة قد يكون "طريقًا مهمًا" لانتقال العدوى، وفقا لدراسة منشورة على موقع "medRxiv".

النظارات زفيروس كورونا
النظارات زفيروس كورونا

 

ودرس الباحثون 304 شخصًا (223 ذكرًا و 81 أنثى) في مستشفى بشمال الهند بين 26 أغسطس و 8 سبتمبر، وكانت تتراوح أعمارهم بين 10 و 80 عامًا وأبلغوا جميعًا عن أعراض فيروس كورونا.

وقام المشاركون بملء استبيانات حول عاداتهم في الرؤية وارتداء النظارات، حيث أفاد حوالي 19 % أنهم يرتدون نظارات معظم الوقت، وجاء في الدراسة أن "الفرد لديه عادة لمس وجهه بمعدل 23 مرة في الساعة وعينيه في المتوسط ​​ثلاث مرات في الساعة".

وأظهرت الدراسة الحالية أن خطر الإصابة بـ فيروس كورونا كان أقل بحوالي مرتين إلى ثلاث مرات لدى من يقومون بارتداء النظارات مقارنة بالسكان الذين لا يرتدونها.

وقال الباحثون إن القنوات الدمعية يمكن أن تكون طريق انتقال الفيروس الذي يحمله إلى التجويف الأنفي، لذا فإن الأشخاص الذين يرتدون نظارات لأكثر من 8 ساعات في اليوم هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.

 


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