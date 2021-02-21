هل تعتبر فحوصات أشعة الماموجرام آمنة فى ظل انتشار وباء كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

عطل فيروس كورونا حياتنا وترك الكثير منا يشعرون بعدم الارتياح حيال القيام بالأشياء التي كنا نفعلها من قبل دون تردد، ومن بين هذه الأشياء إجراء الفحوصات الروتينية، لكن يبقى شيء واحد واضحًا تمامًا وهو أنه لا يمكننا أن ندع الوباء يمنعنا من جعل صحتنا أولوية، خاصة إذا كنتِ ستجرين تصوير الثدي بالأشعة السينية أو آشعة الماموجرام، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

وحسب جمعية السرطان الأمريكية فسيشهد هذا العام ما يلى:

-تشخيص حوالي 276480 حالة جديدة من سرطان الثدي الغازي لدى النساء.

-تشخيص حوالي 48530 حالة جديدة من السرطان الموضعي ، وهو شكل مبكر وغير جراحي من سرطان الثدي.

-يقدر أنه سوف تموت حوالي 42170 امرأة بسبب سرطان الثدي.

وقالت أخصائية الأشعة التشخيصية بكليفيلاند كلينيك، لورا دين:"كان الاكتشاف المبكر عاملاً رئيسيًا للمساعدة في تقليل عدد الوفيات المرتبطة بسرطان الثدي وهذا هو سبب أهمية آشعة الماموجرام."

وأضافت:"أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة التي أسمعها هي" لم يصب أحد من عائلتي بسرطان الثدي على الإطلاق، لذلك أنا لست قلقًا بشأن الإصابة به ولكن الحقيقة هي أن غالبية (حوالي 85٪) من السرطانات التي نراها تحدث في المرضى الذين ليس لديهم تاريخ عائلي، لذلك ، إذا قمنا بفحص المرضى الذين يعتبرون معرضين لخطر كبير، فمن المحتمل أن نفقد غالبية سرطانات الثدي بين السكان".

والغرض من تصوير الثدي بالأشعة السينية هو تحديد السرطانات قبل أن تصل إلى الحجم الذي يمكن الشعور به عندما يتم اكتشاف السرطانات في وقت مبكر ، يكون لدينا فرص أفضل لعلاجها وقد تكون المعالجة / الجراحة أقل.

ووفقًا لدين ، أظهرت الدراسات أيضًا أن معظم الأرواح يتم إنقاذها بسبب الفحص عند إجراء التصوير الشعاعي للثدي كل عام بدءًا من سن الأربعين.

لماذا تتجنب بعض النساء إجراء الماموجرام أثناء وباء كورونا؟



قالت دين إن بعض النساء لم يخضعوا لتصوير الثدي بالأشعة السينية بسبب أوامر البقاء في المنزل أو الخوف من التعرض لكورونا ومع إلغاء الكثير من الخدمات والإجراءات الطبية غير الأساسية ، فقد يكون لدى البعض الآخر انطباع بأنه لا يمكنهم إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية.

وأكدت دين أنه من الآمن جدًا إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية الآن، حيث تم إجراء العديد من التغييرات في أماكن العمل لدينا لتسهيل التباعد الجسدي ويشمل ذلك تباعد أوقات مواعيد المرضى للحد من الازدحام في غرف الانتظار، وفصل المقاعد في غرف الانتظار ، وزيادة ممارسات التنظيف والتعقيم ، وفحوصات الصحة ودرجة الحرارة لكل مريض وموظف".

إرشادات التصوير الشعاعي للثدي ولماذا يجب عليك التوقف عن تأجيلها



أظهرت الدراسات أن معظم الأرواح يتم إنقاذها عند إجراء التصوير الشعاعي للثدي كل عام بدءًا من سن الأربعين ، إنه لا يزال هناك بعض الجدل حول متى يجب أن تبدأ النساء حقًا في الحصول على صور الثدي الشعاعية وكم مرة يجب إجراء الفحص.

وأضافت دين أن النساء اللواتي يظهر أنهن معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى من المتوسط ​​قد يتأهلن لإجراء فحوصات مبكرة أو أكثر تكرارًا أو مكثفة.