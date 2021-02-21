نزع 1531 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من فبراير فى اليمن

كتب أحمد عرفة

أكد مشروع "مسام" السعودى لنزع الألغام فى اليمن اليوم الأحد، أنه تمكن من نزع 1531 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجارى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشار مشروع "مسام" السعودى لنزع الألغام في اليمن إلى أن الألغام التي تم تفكيكها شملت 100 لغم مضاد للأفراد، و388 لغما مضادا للدبابات، و1,041 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.

وأوضح مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن أنه بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 218,924 لغما زرعتها جماعة الحوثي في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.