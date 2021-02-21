نائب حاكم دبى يفتتح فعاليات معرض "جلفود 2021"

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افتتح نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم "الأحد" الدورة السادسة والعشرين من معرض "جلفود 2021"، أكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم، في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر أعمالها خمسة أيام بمشاركة نحو 2500 شركة من 85 دولة، في أول فعالية عالمية مباشرة للقطاع منذ 12 شهراً.

وأكد نائب حاكم دبي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته المستمرة بتوفير البيئة الداعمة للأعمال ومواصلة توثيق دور دبي ، في ضوء مسؤوليتها كشريك مؤثر يضع أمام القطاع الخاص المحلي والعالمي كل الفرص التي تعينه على تحقيق النمو والازدهار، كانت سبباً مباشراً في تسريع وتيرة تعافي الإمارة من تبعات جائحة كوفيد-19، باتخاذ قرارات وتدابير سريعة وحاسمة أسهمت في تجنب الأسوأ والعودة إلى مباشرة الأعمال ضمن مختلف القطاعات الحيوية في دبي ومن أهمها قطاع المعارض.

وتفقد الشيخ مكتوم جانباً من الأجنحة العالمية المشاركة في معرض جلفود 2021، والساعية لاغتنام الفرص والصفقات التجارية المميّزة التي يوفرها الحدث الذي يأتي بعد عام كامل من التحديات، ليمهد لمرحلة جديدة من الصفقات والشراكات التجارية انطلاقاً من دبي.

يأتي انعقاد معرض جلفود هذا العام وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية دقيقة، كبرهان جديد يؤكد مكانة دبي كمركزٍ استراتيجي للتجارة العالمية، ويبرز قدرتها على توفير بيئة الأعمال الآمنة والمثالية، وهو ما أسهم في تعزيز الاهتمام العالمي بالمشاركة الفعلية في هذه الدورة من المعرض.

ويعد معرض جلفود 2021 أبرز منصة تنافسية في مجال التوريد هذا العام، لما يتيحه للجهات العارضة من فرص لعقد اللقاءات المباشرة مع التجار المحتملين والباحثين عن الصفقات لأجود المنتجات، فيما سيوفر للزوار تجربة مميّزة مع أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية.

وستلقي وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد المهيري غداً كلمة افتتاحية تناقش خلالها استراتيجية الأمن الغذائي، الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول العشر الأولى على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وتناقش تفاصيل هذه الاستراتيجية وإمكانية إرساء بيئة صناعية وسوقية داعمة لتحقيق أهدافها.