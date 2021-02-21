"مياه الأقصر" تعلن ضخ المياه بصورة طبيعية دون انقطاع بعد كسر ماسورة ظهرا

الأقصر - أحمد مرعى

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على عمل المحطات بطبيعتها حيث إنه يستمر ضخ المياه بمدينة الأقصر بالشكل الطبيعى لها ولا يوجد أى انقطاع.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفى، أنه يرجى التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حال ضعف المياه أو انقطاعها فى أى منطقة بالمدينة.

يشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد تقدمت مساء اليوم الأحد، بالاعتذار لكافة المواطنين انقطاع المياه بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه بشارع خالد بن الوليد، وجارى الإصلاح وعودة المياه خلال ساعتين.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم السبت 20 فبراير، وحتى الساعة 7 صباح الأحد 21 فبراير، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسى للمياه.

وأهابت شركة مياه الأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن، وذلك على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارئ .

كما قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن عودة ضخ المياه بضغط منخفض بعد عدة ساعات من قطعها خلال إصلاحات خط المياه الرئيسى بشارع خالد بن الوليد، وتفقد العمل بالمنطقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات العمل بإصلاح الكسر الذى بدء منذ 4 أيام .

وتابع المحافظ، خلال جولته بشارع خالد بن الوليد بكورنيش النيل وسط مدينة الأقصر، مساء الخميس، مواصلة فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، العمل فى أعمال الإصلاحات الطارئة فى خط المياه الرئيسى بالشارع وتقرر قطع المياه عن المدينة بأكملها لحين انتهاء العمل فى الإصلاحات، حيث تجرى أعمال الإصلاح الطارئة لخط المياه، بمتابعة المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير عام المياه ورؤساء الشبكات، وعدد من الفنيين، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومدير المشروعات، كما يتابع العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أعمال الكسر بخط المياه الرئيسى بشارع خالد بن الوليد، وأكد بأن أعمال الإصلاح الطارئة قاربت على الانتهاء، لافتاً إلى أنه جارى العمل على إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية من جديد للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.