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مستشار الأمن القومى الأمريكى: لم ننجح حتى الآن فى تحديد منبع فيروس كورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 11:29 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى: لم ننجح حتى الآن فى تحديد منبع فيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومى، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لم تفلح حتى الآن فى تحديد منبع فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي،: "ليس بوسعي أنا ولا بوسع الإدارة الأمريكية كلها تحديد مصدر كورونا بدقة".

وأوضح مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى، أن من أسباب تعثر الجهود المبذولة لتحديد مصدر المرض قلة الشفافية من قبل سلطات الصين.

وتم رصد بداية تفشى فيروس كورونا فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام 2019. ومطلع العام الجارى، زار خبراء منظمة الصحة العالمية هذه المدينة، حيث عملوا مع نظرائهم الصينيين لكنهم أخفقوا في تحديد مصدر الجائحة.

 


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