اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ ووزير القوى العاملة يوزعان وثائق تأمين على الصيادين اليوم

الأحد، 21 فبراير 2021 09:35 ص
محافظ كفر الشيخ ووزير القوى العاملة يوزعان وثائق تأمين على الصيادين اليوم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، حيث سيقام حفل بحديقة صنعاء لتوزيع وثائق تأمين على عدد من الصيادين، والعمالة الغير منتظمة من أبناء محافظة كفر الشيخ.

ويحضر الزيارة وحفل توزيع وثائق التأمين، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعلاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

 

 


كفر الشيخ

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وثائق تامين الصيادين والعمالة المؤقته

حديقة صنعاء

العمالة الغير منتظمة

صيادين كفر الشيخ

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