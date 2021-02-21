محافظ كفر الشيخ ووزير القوى العاملة يسلمان 9317 وثيقة تأمين للصيادين.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، 9317 وثيقة تأمين للصيادين ، والعمالة الغير منتظمة من أبناء مح افظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالعمالة الغير منتظمة، وبالصيادين والصيادات، وأنه اتفق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على حل كل المشكلات الخاصة بالصيادين فى كل القطاعات.

وأضاف اللواء جمال نور الدين محافظ الشيخ، أن صيادات كفر الشيخ محور اهتمام رئاسي، والدولة تولى قطاع الصيد اهتمام كبيرا، والمبادرة الحالية تشمل 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمالة الغير منتظمة، قيمة الشهادة الواحدة 100 ألف جنيه.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تشمل صيادى البحر وبحيرة البرلس ونهر النيل ، بالإضافة إلى أن دعم العمالة الغير منتظمة للفئات التى تعانى من عدم انتظام العمل.



الحضور-من-الصيادين-والعمالة-الغير-منتظمة



القيادات-والحضور



قيادات-محافظة-كفر-الشيخ-أثناء-تسليم-والوثائق



محافظ-كفر-الشيخ-ووزير-القوى-العاملة



محافظ-كفر-الشيخ-يهدى-درع-المحافظة-لوزير-القوى-العاملة



وزير-القوى-العاملة-ومحافظ-كفر-الشيخ-يسلمان-وثائق-التامين-(5)