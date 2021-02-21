محافظ القليوبية يتفقد المشروعان بـ 3 مدن ويتابع المنظومة الصحية بالمستشفيات

القليوبية إبراهيم سالم

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية شملت ثلاث مدن لمتابعة المشروعات وتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة المنظومة الصحية بالإضافة إلى متابعة مشروعات رصف الطرق، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمشروعات المحافظة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد منطقة أسفل كوبري الشموت بمدينة بنها، حيث تفقد تواجد مياه نتيجة وجود رشح من ترعة قديمة لم يتم تغطيتها بشكل ملائم وهذه المشكلة تحدث منذ عدة سنوات، فعلى الفور نسق المحافظ مع رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري لمعالجة تغطية الترعة، والذى أكد على إدراج المنطقة ضمن خطة التطوير التى تتم أسفل كوبري الشموت، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد.

ثم تابع الهجان، جولته بتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات والتي سيتم الانتهاء منها خلال أيام، بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، كما تابع أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات، كما تابع المحافظ أيضا أعمال تجديد الأقسام الداخلية ودورات المياه، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم الإنتهاء منها وتسليمها وجاري توريد تنك الأكسجين وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير إلى 105 سرير.

وتابع المحافظ، الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل، وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

وفي مدينة كفر شكر تفقد المحافظ مستشفى كفر شكر المركزى بعد تشغيلها واستقبال المرضي، حيث وجه المحافظ بضرورة توفير كافة الأطقم الطبية في كافة التخصصات بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء الباطنة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وعلى جانب آخر تجهيز غرف عناية مركزة لغير مرضي الكورونا للاستفادة من المستشفى بشكل كامل، كما تفقد المحافظ أيضاً أعمال تركيب 41 ماكينة غسيل كلوي، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء وبدء استقبال المرضي.

ووجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، والتى تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي و قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي و طوخ المركزي. وتابع الهجان خلال الجولة موقف تسريب مياه الصرف اسفل عدد من العمارات السكنية بالمياه بشارع طراد النيل وهى المشكلة التى عانى منها الأهالى منذ عام 2008 .

ومن الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة من مهندسي المحافظة والاسكان والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب وإدارة الري وبالتنسيق مع مركز بحوث الإسكان ومجلس المدينة، وقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة والقضاء على تسرب المياه وذلك بتكلفة بلغت 86 ألف جنيه، ونتج عن ذلك بدء استغلال المحلات المقامة بالطابق الأرضي كأصول غير مستغلة والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مادى يستفيد منه ابناء المحافظة.

وفي مدينة شبرا الخيمة بدأ المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع مستجدات الأعمال لتطوير محور شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 140 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد أعمال استكمال رصف وتطوير طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول بطول 1.2 كيلو بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديلا لشركات البترول، ليفتح محور جديد بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفتح الطريق.

وفى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية تابع المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بمشروع تطوير ورصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره بدءا من منطقة أم بيومى حتى كوبرى 15 مايو بطول 3 كم بتكلفة 60 مليون جنيه ومدة تنفيذه 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكداً على مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ، موضحاً أنه سيتم التنفيذ على 7 قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.

ووجه "الهجان" للأجهزة التنفيذية بإستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية خليل مدير مستشفى بنها التعليمي، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.