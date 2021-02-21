مجهولون يسرقون محل قطع غيار أجهزة كهربائية فى أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد، من جهودهم لكشف لغز وغموض سرقة محل قطع غيار أجهزة كهربائية بقرية أبوسلطان بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسماعيلية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد ، يفيد بورود بلاغ من صاحب محل لبيع قطع غيار الأجهزة الكهربائية بقرية أبوسلطان دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ لمعاينة المحل المبلغ بسرقته، حيث تبين للأجهزة الأمنية أن السرقة تمت عن طريق قص أقفال المحل.

وجارى تفريغ الكاميرات المحيطة بمكان السرقة ، وتكثف الأجهزة الأمنية ومباحث مركز فايد ، من جهودهم للقبض على مرتكبى الواقعة واستعادة المسروقات.