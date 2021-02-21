كنيسة مارجرجس بجهينة تستقبل الأنبا توما حبيب فى أول زيارة رعوية.. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبلت رعية الأقباط الكاثوليك بجهينة الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك، يرافقه الأب يؤانس صابر، حيث ترأس نيافته القداس الإلهى، وكان في إستقباله الأب أرميا عياد راعي الكنيسة والراهبات، وجمع من الكنيسة مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لوباء كورونا، كما تعد تلك الزيارة هى الزيارة الرعوية الأولى لرعية جهينة.

ومن جانبه ألقى الأب ارميا كلمة رحب خلالها بصاحب النيافة، واستهل كلمته بالشكر لنيافته لحلوله للمرة الأولى حاملاً البشرى السارة باسم يسوع المسيح الذى قد إختاركم راعياً ومدبرا لهذه الإيبارشية، وأضاف لقد جئتنا بشعار مميز وهو "نعلن الحق بالمحبة" أى جعلت من خدمة المحبة شعار لك، المحبة التى تطلب تعاون الجميع من أجل خدمة الكنيسة.

يشار إلى أن الأقباط الكاثوليك بسوهاج أحتفلوا بتجليس الأنبا توما حبيب مطرانا لسوهاج، خلفا للأنبا باسيليوس فوزى الذى تم تنصيبه مطرانا للمنيا فى ديسمبر الماضى، حيث اعتمد قداسة البابا فرنسيس قرار انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للمونسنيور توماس حليم حبيب مطراناً لإيبارشية سوهاج فى الثالث من أكتوبر الماضى.

وترأس القداس غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر و المطران نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، وأعضاء السينودس المقدس الأنبا يوسف أبو الخير المدبر الرسولى لكرسى سوهاج، والانبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا مكاريوس توفيق المطران الفخرى لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بطرس المطران الفخرى لإيبارشية المنيا، والأنبا عمانوئيل مطران الأقصر ، والأنبا باخوم المعاون البطريركى، والأنبا باسيليوس فوزى مطران المنيا، والأنبا دانيال مطران الإسماعيلية ومدن القناة.

وأقيم الاحتفال بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بطهطا، وحضر الاحتفال فريدة سلام رئيس مجلس مدينة طهطا نائباً عن محافظ سوهاج، وأعضاء مجلس النواب النائبة غادة الضبع، والنائب ابراهيم خليفة، وممثلين عن النائب مصطفى سالم والنائب نشأت فؤاد عباس، وممثلين عن الكنيسة الأرثوزكسية والإنجيلية ومديرية الأمن وعدد كبير من الشخصيات العامة بسوهاج .

وقدم أعضاء السينودس المقدس بالشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، ومحمود اسماعيل عثمان أمين عام مجلس الشيوخ، رشا على الدين أستاذ القانون الدولى، لإرسالهم برقية تهنئة بالسيامة الأسقفية.

يذكر أن المونسنيور توماس حليم حبيب مواليد سوهاج في 6 يوليو عام 1963، حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1985، وعمل بالمحاماة لعامين، وفى عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، فى أكتوبر 1989 توجه لدراسة اللاهوت في الجامعة الأوربانية الحبرية في روما التابعة لمجمع إنتشار الإيمان بالفاتيكان، وسيم كاهناً فى عام 27 مارس 1993 على يد غبطة البطريرك الأنبا اسطفانوس الثانى، وفى عام 1996 تم ترشيحه للدراسة فى الأكاديمية الدبلوماسية للكرسى الرسولى بالفاتيكان، وفى يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراة فى القانون الكنسى وحصل على درجة الإمتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفى يوليو من نفس العام أنهى دراسته فى الاكاديمية الدبلوماسية، وفى أغسطس 1998 تم إرساله فى أول بعثة دبلوماسية له فى الهندوراس بأمريكا اللاتينية، ثم خدم كدبلوماسى فى رواندا ثم الكويت وايران والعراق ولبنان وهولندا والجزائر وسوريا وحالياً فى مالطا.

وفى 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا درجة مونسنيور، وهو أول كاهن قبطى كاثوليكى يلتحق بالسلك الدبلوماسى للكرسى البابوى بالفاتيكان، وهو يجيد العديد من اللغات منها الانجليزية والإيطالية والأسبانية والفرنسية.