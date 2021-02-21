كبير خبراء الأمراض الفيروسية بالنمسا: لقاح سبوتنيك V مثل بندقية كلاشنيكوف

كتب أحمد عرفة

أشاد كبير خبراء الأمراض الفيروسية في جامعة فيينا الطبية ورئيس جمعية الأمراض الفيروسية والطب المداري في النمسا فلوريال تالهامر، بالفعالية العالية للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، مقارنا إياه ببندقية كلاشنيكوف الروسية المشهورة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال كبير خبراء الأمراض الفيروسية في جامعة فيينا الطبية ، إن لقاح سبوتنيك V هو بمثابة بندقية كلاشنيكوف الروسية من حيث البساطة والمتانة والفعالية.

وثمن كبير خبراء الأمراض الفيروسية في جامعة فيينا الطبية قرار منتجي "سبوتنيك V" استخدام ناقل فيروسي آخر في الجرعة الثانية خلال التطعيم، موضحا أن هذا الأسلوب يزيد من فعالية اللقاح.