قطع المياه عن الأقصر بسبب كسر مفاجئ بماسورة رئيسية بشارع خالد بن الوليد.. فيديو

رصد تليفزيون اليوم السابع، في فيديو لايف العمل فى إصلاحات ماسورة مياه وقع فيها كسر جديد اليوم الأحد، بشارع خالد بن الوليد بالأقصر.

تقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مساء اليوم الأحد، بالإعتذار لكافة المواطنين عن إنقطاع المياه بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه بشارع خالد بن الوليد، وجارى الإصلاح وعودة المياه خلال ساعتين.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم السبت 20 فبراير، وحتى الساعة 7 صباح الأحد 21 فبراير، وذلك لإستكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسى للمياه.

وأهابت شركة مياه الأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ، وذلك على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارى .

كما قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن عودة ضخ المياه بضغط منخفض بعد عدة ساعات من قطعها خلال إصلاحات خط المياه الرئيسى بشارع خالد بن الوليد، وتفقد العمل بالمنطقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات بالمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات العمل بإصلاح الكسر الذى بدء منذ 4 أيام .

وتابع المحافظ، خلال جولته بشارع خالد بن الوليد بكورنيش النيل وسط مدينة الأقصر، مساء الخميس، مواصلة فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، العمل فى أعمال الإصلاحات الطارئة فى خط المياه الرئيسى بالشارع وتقرر قطع المياه عن المدينة بأكملها لحين انتهاء العمل فى الإصلاحات، حيث تجرى أعمال الإصلاح الطارئة لخط المياه، بمتابعة المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير عام المياه ورؤساء الشبكات، وعدد من الفنيين، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومدير المشروعات، كما يتابع العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أعمال الكسر بخط المياه الرئيسى بشارع خالد بن الوليد، وأكد بأن أعمال الإصلاح الطارئة قاربت على الانتهاء، لافتاً إلى أنه جارى العمل على إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية من جديد للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.