طهران: بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافى لن تتوقف عمليات التفتيش بل ستتراجع بـ30%

كتب أحمد عرفة

قال عباس عراقجى مساعد وزير الخارجية الإيراني: ندرس المقترح الأوروبي بعقد اجتماع لمجموعة 4+1 بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفقا لمصادر إعلامية. وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني: بعد وقف العمل بالبرتوكول الإضافي لن تتوقف عمليات التفتيش بل ستتراجع بـ30%.

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني: إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات فسنتراجع عن جميع خطوات خفض التزاماتنا.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني: وقف العمل بالبروتوكول الإضافي ليس انسحابا من الاتفاق بل خفض لالتزاماتنا.