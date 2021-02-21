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طهران: بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافى لن تتوقف عمليات التفتيش بل ستتراجع بـ30%

الأحد، 21 فبراير 2021 12:14 ص
طهران: بعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافى لن تتوقف عمليات التفتيش بل ستتراجع بـ30% ايران
كتب أحمد عرفة

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قال عباس عراقجى مساعد وزير الخارجية الإيراني: ندرس المقترح الأوروبي بعقد اجتماع لمجموعة 4+1 بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفقا لمصادر إعلامية. وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني: بعد وقف العمل بالبرتوكول الإضافي لن تتوقف عمليات التفتيش بل ستتراجع بـ30%.

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيراني: إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات فسنتراجع عن جميع خطوات خفض التزاماتنا.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني: وقف العمل بالبروتوكول الإضافي ليس انسحابا من الاتفاق بل خفض لالتزاماتنا.

 


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