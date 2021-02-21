اليوم السابع
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ضبط 6 أطنان لحوم وكبدة فاسدة بثلاجة بدون ترخيص فى القليوبية

الأحد، 21 فبراير 2021 01:01 م
ضبط 6 أطنان لحوم وكبدة فاسدة بثلاجة بدون ترخيص فى القليوبية لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص فى القليوبية، عثر بداخلها على 6 أطنان لحوم مستوردة وكبدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، اخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ورود معلومات بوجود ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص به كميات من اللحوم والكبدة الفاسدة.

جرى على الفور شن بحملة، وبمداهمة الثلاجة عثر بداخلها على 6 أطنان لحوم مستوردة وكبدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعية، وتم ضبط المسؤول عن الثلاجة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


اخبار القليوبية

مباحث تموين القليوبية

لحوم فاسدة

كبدة فاسدة

مديرية امن القليوبية

ثلاجة بدون ترخيص

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