ضبط سيدة تتاجر في العملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط ربة منزل بالمنيا لقيامها بالاشتراك مع شقيقها الذى يعمل خارج البلاد فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية ، وشقيقته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى بمحافظة المنيا ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانية عن طريق السائقين او العائدين للبلاد حيث تقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( ربة المنزل ) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع شقيقها ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( مليون و500 ألف جنية مصرى ) ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .