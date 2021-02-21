اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج

الأحد، 21 فبراير 2021 12:04 م
ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من (أحد الأشخاص ) للنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفير نجله لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بوسط الدلتا تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر.

للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم توفير فرص عمل له بإحدى الدول، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


الداخلية

وزارة الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

نصب

استيلاء على الاموال

سفر للخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من الاصابة بكورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 11:35 ص

الداخلية تضبط 1149 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية.. فيديو

السبت، 20 فبراير 2021 06:01 م

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 3 مليارات جنيه خلال أسبوع

السبت، 20 فبراير 2021 02:26 م

جهود الأمن الاقتصادى بالداخلية خلال 24 ساعة.. أبرزها 13085 قضية سرقة كهرباء

السبت، 20 فبراير 2021 11:46 ص

الداخلية تضبط مواد مخدرة بقيمة 1.8 مليون جنيه بحملات أمنية

السبت، 20 فبراير 2021 11:37 ص

الداخلية تضبط 63 تاجر مخدرات في محيط النوادي ومراكز الشباب بالجمهورية

السبت، 20 فبراير 2021 11:29 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة