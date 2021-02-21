اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 08:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحة الجبل الاسوج تعلن بدء التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"

الأحد، 21 فبراير 2021 08:00 ص
صحة الجبل الاسوج تعلن بدء التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" لقاح سبوتنيكV
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن معهد الصحة العامة في الجبل الأسود عن بدء التطعيم الجماعي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي تم توريده للبلاد من صربيا.

ووصف المعهد بدء التطعيم يوم السبت بأنه "أهم مرحلة في محاربة الجائحة".

وكانت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش قد سلمت يوم 17 فبراير الجاري ألفي جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى الجبل الأسود، وذلك بعد أن وافقت السلطات الصحية في هذا البلد على استخدام اللقاح الروسي.

وذكرت وزارة الصحة في الجبل الأسود أن البلاد تجري مباحثات مع الحكومة الروسية ومركز غاماليا الروسي بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" من روسيا مباشرة.

 

سبوتنيك v

الجبل الاسود

كورونا

تطعيم ضد كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة