صحة الجبل الاسوج تعلن بدء التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"

كتب: أحمد علوى

أعلن معهد الصحة العامة في الجبل الأسود عن بدء التطعيم الجماعي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي تم توريده للبلاد من صربيا.

ووصف المعهد بدء التطعيم يوم السبت بأنه "أهم مرحلة في محاربة الجائحة".

وكانت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش قد سلمت يوم 17 فبراير الجاري ألفي جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى الجبل الأسود، وذلك بعد أن وافقت السلطات الصحية في هذا البلد على استخدام اللقاح الروسي.

وذكرت وزارة الصحة في الجبل الأسود أن البلاد تجري مباحثات مع الحكومة الروسية ومركز غاماليا الروسي بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" من روسيا مباشرة.