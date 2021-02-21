شرطة مدريد تداهم منزل مزدحم بسبب حفل.. والمحتفلين يختبئون فى خزانة الملابس

ريهام عبد الله

داهمت الشرطة الإسبانية، حفل مزدحم فى مدريد، وهو ما دفع مرتادى للحفل للاختباء تحت الأسرّة وفي خزانة ملابس، وداهمت الشرطة الحفل لمخالفته قواعد وقيود جائحة كورونا.

وألقت عناصر الشرطة القبض على عدد من المحتفلين المختبئين، وفى واقعة أخرى نفذت الشرطة مداهمة أخرى في حانة لم تلتزم بالقيود المفروضة لاحتواء تفشى جائحة الفيروس التاجى، وفقاً لما نقله موقع العين الإماراتى.

وقالت شرطة بلدية مدريد، في بيان، السبت: "تم رصد 227 حفلاً في مدريد يومي الجمعة والسبت، لم يلتزم المشاركون فيها بحظر التجول كما لم يضعوا كمامات أو كانوا في مبان دون أي إجراءات أمنية، ما زلنا نطالبكم بالتعاون وتحمل المسؤولية".

وفى سياق آخر لليوم الخامس على التوالى، تستمر الاحتجاجات فى عدد من مدن إسبانيا على رأسها برشلونة وكتالونيا مع استمرار الاشتباكات مع رجال الشرطة، بسبب سجن مغنى الراب بابلو هاسل، الذى تم اعتقاله بتهمة إهانة النظام الملكى وتمجيد الإرهاب.

وتجمع أمس السبت المئات من الإسبان، بعد أن دعت جماعات لمظاهرات فى وسط بلازا يونيفيرسيداد دى برشلونة، للمطالبة بالافراج عن هاسل، كما خرجت مظاهرات آخرى فى لييدا مسقط رأس مغنى الراب، وجيرونا وتاراجونا، فيما يتوقع لخروج احتجاجات أكبر فى كتالونيا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقد أثار سجن هاسل جدلًا حول حرية التعبير في إسبانيا، حيث تستند إدانته إلى محتوى عشرات التغريدات وبعض الأغاني التي نشرها على الإنترنت.

وأسفرت هذه الاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد عن إصابة 100شخص، ثلثهم من رجال الشرطة، وتلقى نائب من حزب الاستقلال في جيرونا ضربات من العملاء أثناء محاولته التحدث عن اعتقال المغني.

وصف رئيس الحكومة ، بيدرو سانتشيز، أعمال الشغب التي وقعت في الأيام الأخيرة بأنها "غير مقبولة" وألقى باللوم في الاضطرابات في الشوارع على المتظاهرين العنيفين الذين يجب أن ترد أعمالهم "بقوة" من قوات الأمن.

من جانب حكومة كتالونيا، دعت وزارة الداخلية إلى اجتماع عاجل اليوم الأحد مع جميع نقابات الشرطة "لوس موسوس" لتقييم الوضع في الأيام الماضية.