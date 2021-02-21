شرطة المسطحات تضبط 6 مصانع غير مرخصة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية في ضبط (2 مصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (6,9 طن – 6000 عبوة مواد غذائية) مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة بدون بيانات .

وتمكنت الجهود في مجال الصحة العامة من ضبط (عدد 6 مصانع بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (8,5 طن – 750 لفة – 700 قطعة بلاستيك ومصنعاتها – 1 طن مخلفات أقمشة – 12 توب قماش – 100 طقم ملابس) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط عدد (20 سيارة ) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن الجيزة ، وفي مجال المنشآت الصناعية تم ضبط (مقهى) لعدم وجود سجل بيئى بالمخالفة لقانون البيئة - بنطاق مديرية أمن القليوبية .

وأسفرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط عدد (36) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (1) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية .. بنطاق المنطقة المركزية.

وأسفرت الجهود فى مجال الإجراءات الإحترازية عن ضبط عدد (10) قضايا (عدم إرتداء الكمامات الوقائية).. بنطاق المنطقة المركزية.