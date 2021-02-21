اليوم السابع
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شاهد أول صور لوحدة العناية المركزة بالمستشفى العام فى السويس

الأحد، 21 فبراير 2021 12:00 ص
شاهد أول صور لوحدة العناية المركزة بالمستشفى العام فى السويس وحدة العناية المركزة
السويس- سيد نون

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حصل "اليوم السابع" على أول صور لأجهزة التنفس الجديدة والأسرة لغرف وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى السويس، والتى قام محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر بتقديمها للمستشفى من زيادة القدرة الاستيعابية بقسم العناية المركزة .

كما قام محافظ السويس بمتابعة أعمال التطوير بالوحدة الصحية الجديدة من حيث المنشاة، وتابع اكتمال التجهيزات بالوحدة الجديدة للعناية المركزة من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد البرعى، وكيل وزارة الصحة فى السويس، إن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، أصدر قرار بزيادة القدرة الاستيعابية بقسم العناية بالمستشفى العام من خلال الدعم بأجهزة التنفس الصناعى وعدد من الأجهزة من أجل المساعدة فى استقبال أكبر عدد ممكن من المرضى.

وأضاف الدكتور أحمد البرعى، أن المحافظة خلال الفترة الماضية تبرعت للمديرية بأكثر من 13 مليون ونصف من أجل تحسين الخدمة الصحية، وكان من هذا المبلغ شراء أجهزة وأدوات طبية، وهي: تانك أكسجين لمستشفى حميات السويس ومنضدة عمليات لجراحة المسالك بمستشفى السويس العام، وميكروسكوب لجراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السويس العام.

وحدة-العناية-المركزة-بالمستشفى-العام-فى-السويس-(1)
وحدة-العناية-المركزة-بالمستشفى-العام-فى-السويس-(1)

 

وحدة-العناية-المركزة-بالمستشفى-العام-فى-السويس-(4)
وحدة-العناية-المركزة-بالمستشفى-العام-فى-السويس-(4)

 

وحدة-العناية-المركزة-بالمستشفى-العام-فى-السويس-(5)
وحدة-العناية-المركزة-بالمستشفى-العام-فى-السويس-(5)

 

وحدة-العناية-المركزة-بمستشفى-السويس-العام
وحدة-العناية-المركزة-بمستشفى-السويس-العام

 

 


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