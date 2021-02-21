شاب يُعيد 15 ألف جنيه وسلسلة ذهب وهاتف محمول لسيدة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أعاد عبد العزيز الأجدر ابن قرية الكرما التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مبلغ 15ألف جنيه وسلسلة ذهب وهاتف محمول، لسيدة، بعدما عثر على المبلغ داخل حقيبة ملقاة على طريق السنطة – الجعفرية، ورفض الشاب الحصول على مكافأة من السيدة.

وقال الشاب لـ"اليوم السابع" انه أثناء سيره بدراجته النارية المخصصة للمعاقين، على طريق السنطة الجعفرية وأثناء التهدئة على مطب صناعي، سمع صوت رنة هاتف محمول وتتبع الصوت فوجد حقيبة جلد ملقاه على الطريق الترابي الملاصق للطريق.

وأضاف أنه فتح الحقيبة وقام بالرد على المتصل، وفوجئ بسيدة تبكي وتقول له أن هذا التليفون خاص بها، بعدما فقدته هو وحقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير، مشيرا أن السيدة سألته هل سيُعيد لها الحقيبة والمفقودات أم سيغلق المكالمة فى وجهها، فأجابها بتلقائية بأنه لن يقبل هذا المال على نفسه، وهو معه بصفة الأمانة وطمأنها بأنه سيتوجه إليها ويسلمها المبلغ والمتعلقات الخاصة بها.

وأشار الشاب أنه بالفعل توجه إليها فى مكان تواجدها، وقام بتسليمها الحقيبة وأوضحت له السيدة أن المبلغ الموجود بالحقيبة 15ألف جنيه لكنه أنكر معرفته بإجمالي المبلغ نظرا لعدم قيامه بفحص الحقيبة أو العبث فيها، مضيفا أن السيدة بحثت عن سلسلة ذهب كانت فى الحقيبة ووجدها بالفعل وقمت بتسليمها اغراضها وانصرفت وعدت إلى قريتي.

وأكد الشاب أن السيدة عرضت عليه مكافأة 500جنيه تقديرا له على أمانته لكنه رفض الحصول عليها، مؤكدا لها أنه فعل ذلك لوجه الله تعالى ولا يرغب إلا فى رضا الله عليه.