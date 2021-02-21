سفير الفلبين يزور دمياط الثلاثاء المقبل لبحث أوجه التعاون بين البلدين

دمياط _ معتز الشربينى

دعت الغرفة التجارية بدمياط، أصحاب السجلات التجارية من التجار والصناع لحضور زيارة سفير دولة الفلبين بالقاهرة لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والإستثمار والثقافة.

وقال محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط فى تصريح لــ" اليوم السابع"، أن زيارة سفير دولة الفلبين تحدد لها يوم الثلاثاء 23 المقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالدور الثاني بمقر الغرفة التجارية وذلك لبحث أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين فى المجالات الصناعية والتجارية وخاصة مجالات صناعة الأثاث الدمياطى.

وأشار الزينى، إلى أن هذه الدعوات تأتى فى إطار حرص الغرفة التجارية على فتح أسواق خارجية إتاحة الفرصة الصناع والتجار من أعضاء الغرفة للتواصل مع مختلف الدول وفتح أسواق ومجالات جديدة.