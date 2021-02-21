رئيس مدينة الحسنة: إحالة 12 موظف للشئون القانونية وتحويل موظفى الوحدة الصحية للتحقيق

شمال سيناء - محمد حسين

ترأس اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، حملات لمتابعة إنضباط حضور الموظفين بالوحدات القروية والصحية.

وقال رئيس مدينة الحسنة، إن الحملات متواصلة بالمتابعة والمرور ومراقبة العمل بجميع الإدارات لضبط العمل بها لتسهيل مصالح المواطنين والعمل على إعلاء مطالبهم.

وأشار إلى أنه فى هذا السياق قام بالمرور على المستشفى المركزى بقرية بغداد، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى توفير العلاج للمرضى، بجانب التأكد من النظافة العامة بالمستشفى، وتم التنبيه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتحويل (12) موظف للشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر أعمالهم.

كما قام بالمرور على الوحدة الصحية بالحسنة ووجدت مغلقة تمامآ ولا يوجد بها أحد، وتم تحويل جميع العاملين بها للشئون القانونية.

وأكد رئيس مدينة الحسنة، أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يخالف أو يقصر فى أداء وظيفته وذلك حفاظاً على مصالح المواطنين .

وأعلن رئيس مركز ومدينة الحسنة، الانتهاء من إزالة الرمال المتحركه الكثيفة من على طريق " قرية بغداد وقرية الجفجافه "، بعد أن تسببت الرمال المتحركة فى إغلاقه نتيجة سرعة الرياح الشديدة .