اليوم السابع
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رئيس الوزراء الأيرلندى: هناك تحالف قوى يربط بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

الأحد، 21 فبراير 2021 07:50 م
رئيس الوزراء الأيرلندى: هناك تحالف قوى يربط بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إن هناك تحالفًا قويًا يربط الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، موضحًا أن الجانبين يتشاركان قيمًا عديدة كالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والاهتمام بالتغير المناخي وغيرها.
وأضاف مارتن - في مقابلة حصرية مع شبكة (فرانس 24) أذيعت اليوم /الأحد/ - أن الاتحاد يملك آلية يمكنها خلق علاقات جيدة مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد (بريكست)، مشيرًا إلى علاقات بلاده الجيدة مع "جارتها القديمة".
وأكد أن بلاده والمملكة ستعملان على الوصول لاتفاق حول العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل خروج المملكة من الاتحاد، بما يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأمور خارج التكتل أفضل من حالة الدول داخل التكتل، في إشارة إلى سرعة عملية التطعيم في بريطانيا، قال: "لا اعتقد ذلك إطلاقًا.. اتفاق خروج المملكة المتحدة لا علاقة له باللقاحات .. سيكون هذا تحليلًا سطحيًا للأمور .. بريكست كان قرارًا مربكًا - نتقبله ونحترم رغبة الشعب البريطاني في اتخاذ هذا القرار - لكنه مربك للاقتصاد والوظائف والنمو الاقتصادي، وفي اعتقادي الشخصي كان قرارًا خاطئًا".
وأضاف: "أقدر ما قامت به المملكة المتحدة فيما يخص حملة التطعيم، لقد اتخذوا قرارات بالاستخدام الطارئ للقاحات لأنهم كانوا يواجهون تحديًا كبيرًا وهو السلالة المتحورة الأسرع انتشارًا".


أيرلندا

مايكل مارتن

الاتحاد الأوروبى

بريطانيا

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