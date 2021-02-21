اليوم السابع
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رئيسة القومى للمرأة تشيد بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص داخل وزارة التخطيط

الأحد، 21 فبراير 2021 10:19 م
رئيسة القومى للمرأة تشيد بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص داخل وزارة التخطيط مايا مرسى - رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بقرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، رقم 9 لسنة 2021 بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ برئاسة الدكتورة شيماء سراج، حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لدعمها حقوق المرأة وتمكينها داخل الوزارة، ومحاولتها خلق بيئة مناسبة تستطيع أن تبدع خلالها المرأة وتخدم الوطن.
 
وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحة أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من وإنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة وتدعمها.
 
يذكر أن وزيرة التخطيط  الدكتورة هالة السعيد، قررت إنشاء وحدة تكافؤ الفرص تختص بإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي، واقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المشكلات ذات الطابع العام، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة، والعمل على حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية، مع العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

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