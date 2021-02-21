دورات تدريبية لتنمية مهارات الشباب فى مبادئ الحاسب الآلى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جارى تنفيذ دورات تدريبية للشباب والفتيات من أبناء المحافظة على استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسب الآلى "برنامج جرافيك"، لبناء الكوادر البشرية للتدريب على علوم الحاسب الآلى، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تنمية مهارات الشباب بما يتيح لهم فتح آفاق جديدة لفرص العمل.

وأوضح عزت محروس، أن الدورة التدريبية تتضح أهميتها فى إطار حرص قطاع الشباب والرياضة على تنمية مهارات الشباب، بالإضافة لكسب المتدربين المهارات الأساسية اللازمة للتفكير والإبداع ضمن المفاهيم الصحيحة، فضلاً عن تعلم أساسيات وأهداف التصميم الجرافيكى والمفاهيم الأساسية لأدوات التواصل المرئى، كذا أسس التكوين والتصوير الفوتوغرافى والألوان والخطوط الطباعية وعناصر التصميم الأخرى، موضحاً هدف التدريب محو أمية ورفع مستوى استخدام الحاسب الآلى للشباب والفتيات، والبرنامج يتضمن التدريب العملى على استخدام البرامج ومنها شرح مفصل لكل استخدامات الحاسب الآلى وجميع الاستخدامات.

وأضاف محروس، أن مديرية الشباب تقدم سلسلة متنوعة من الدورات التدريبية المجانية لتنمية مهارات الشباب فى مجالات عديدة بالتعاون مع شركة " مايكروسوفت " و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وفقاً للشروط المحددة لمشاركة الشباب فى كافة التدريبات والأنشطة والفعاليات التى تنفذ من خلالها.

يذكر أن الدورة التدريبية فى تصميم " الجرافيك " مقدمة من إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، فى الفترة من 21 فبراير 2021 حتى 4 مارس 2021م، بمشاركة 20 شاب وفتاة، وذلك يهدف تدريب شباب الخريجين الذين لا يعملون على أساليب تكنولوجيا المعلومات واستخدامات الحاسب الآلى بغرض تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم باستخدام علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بما يتيح لهم فرص عمل أفضل، وتنمية قدراتهم وتوفير وسائل التدريب المناسبة لهم.



جانب من الدورة التدريبية



دورة تدريبية بكفر الشيخ للشباب