حكاية الست "غنية" تعمل بالزراعة بقنا منذ 50 عاما وعاشت برفقة 12 ابن

قنا_ صابر سعيد

تعمل في الزراعات منذ نعومة الأظافر وفي شبابها، حيث استقرت مع زوجها على إحدى الجزر وإنجاب 12 من الأبناء، 8 إناث و4 ذكور، واستطاعت من خلال عملها في الزراعات على مدار تلك السنوات أن تتم زيجات جميع الأبناء.

أجري "اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع غنية محمد، 65 عاما، لإظهار بطولتها على مدار السنوات الماضية والعمل والكسب من عرق الجبين حتى استطاعت أم الـ12 ابن اكتمال زيجات بناتها جميعا من خلال عملها في الأرض وكذلك الأبناء.

وقالت غنية محمد، من قرية الحلة بقوص، إنها كانت تساعد زوجها في الزراعة وبعد وفاته وترك الأبناء استكملت رحلة الحياة والعمل في الزراعة للإنفاق على أسرتها والأبناء.

وأوضحت غنية محمد، أنها تقوم بزراعة الأرض المتواجدة بالجزيرة من قمح وبصل وثوم وتأكل من ذلك المحصول، والبيع في السوق للإنفاق على الأبناء ورغم صعوبة ذلك استمرت فيه على مدار 50 عاما حتى أكملت زيجات بناتها والأبناء، ولم تطرق يوما باب أحد للمساعدة في الإنفاق على أسرتها أو زواج بناتها، حيث كانت تشتري الأواني بالقسط لتجهيز الفتيات حتى استطاعت سداد ما عليها من ديون.

وأشارت السيدة الستينية، إلى أن المكان المتواجدة به لا يوجد به ماء أو كهرباء، حيث تعتمد على الطلمبات في جلب المياه والشرب والأكل منها، وكذلك لم تشاهد منذ سنوات التلفاز، وتوقد النار في الشتاء التدفئة هربا من البرد القارص على الجزيرة.