تواجد أطباء أورام جامعة جنوب الوادى مرة شهرياً بمستشفيات القصير وأسبوعيا بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، تواصل مديرية الصحة بالمحافظة مع أطباء قسم الأورام بجامعة جنوب الوادي، وأكدوا مقدرتهم الذهاب إلى مستشفى القصير المركزي، يوم واحد كل شهر، إضافة إلى تواجدهم يوم السبت من كل أسبوع بمستشفى سفاجا المركزي.

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن يوجد أساتذة من بروتوكول جامعة الزقازيق، ومعهد مصر للأورام بأسيوط، متواجدين بشكل أسبوعى بصورة دائمة بمستشفى الغردقة العام، للعمل بقسم علاج الأورام بالمستشفى، كما يوجد تخصص جراحة الأورام، أسبوعياً بشكل منتظم لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة.

وأشار البيان الى تنظيم زيارة شهرية "أسبوع كل شهر" لتواجد أطباء من أساتذة البروتوكول من جامعة الزقازيق، تخصص جراحة الأورام، فى الأسبوع الأخير من كل شهر بمستشفى الشلاتين المركزي، لافتاً إلى أنه يتم تنظيم زيارة بشكل دورى من هذا التخصص أيضاً للتواجد بمستشفى رأس غارب المركزي، بالتعاون والتنسيق بين بروتوكول جامعتى الزقازيق والأزهر، موجهاً الشكر لكافة الأطباء المشاركين من مختلف الجامعات على جهودهم المتواصلة، وإلى مديرية الصحة بالمحافظة وكافة الأطقم الطبية لجهودهم فى تقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين.