تنفيذ 832 حكما قضائيا وضبط قضية امتناع عن البيع في أسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم الأحد، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

وتضمنت الجهود ضبط 832 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 181 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 38 هاربا من جنح الحبس المستأنف. كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 417 صادرا ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 192 محكوما عليهم فى جنح المخالفات وتم ضبط 4 قضايا جنايات .

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط قضية امتناع عن البيع شملت.

تحرير 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وتحرير 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.