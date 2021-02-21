تكليف راشد العبادى بتسيير أعمال عمادة تجارة بنها ومحمود عراقى لكلية الزراعة

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتور مصطفى راشد العبادى، الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة بتسيير أعمال عمادة كلية التجارة،كما أصدر "الجيزاوى" قرارا بتكليف الدكتور محمود مغربى عراقى، الأستاذ بقسم الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة بتسيير أعمال عمادة كلية الزراعة.

وكان مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، عقد اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة ، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكليات وأعضاء المجلس.

وفى وقت سابق ناقش المجلس خلال الاجتماع، آلية مشاركة جامعة بنها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ومنها قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق مع منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، وسكرتير عام المحافظة.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو حنفي وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق فريق العمل، دور الكليات والقطاعات التي سوف تشارك في تدشين مبادرة حياة كريمة بقري مركز شبين القناطر والتي تتضمن توفير الخدمات المختلفة للأهالي، وتطوير مشروعات البنية الأساسية ، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.