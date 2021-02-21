تعرف على حركة السيارات على الكورنيش من المؤسسة حتى التحرير

كتب: محمد أبو ضيف

شهد طريق الكورنيش صباح اليوم الأحد أمام القادم من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وفي طريقه إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد والعكس، حالة من السيولة المرورية في مناطق والتكدس المروري في مناطق أخرى، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية.

وشهد طريق الكورنيش أمام السيارات القادمة من ميدان المؤسسة وفي طريقها إلى منطقة الساحل وروض الفرج انتظام الحركة المرورية، وتكدست الحركة المرورية من منطقة روض الفرج ومحطة الرملة حتى ميدان عبد المنعم رياض، مرورًا بمنطقة ماسبيرو.