تعرف على حركة السيارات بـ الكورنيش من المؤسسة حتى التحرير

شهد طريق الكورنيش صباح اليوم الأحد أمام القادم من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وفي طريقه إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد والعكس، حالة من السيولة المرورية في مناطق والتكدس المروري في مناطق أخرى، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية.
وشهد طريق الكورنيش أمام السيارات القادمة من ميدان المؤسسة وفي طريقها إلى منطقة الساحل وروض الفرج انتظام الحركة المرورية، وتكدست الحركة المرورية من منطقة روض الفرج ومحطة الرملة حتى ميدان عبد المنعم رياض، مرورًا بمنطقة ماسبيرو.
وعززت اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
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