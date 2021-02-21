تعرف على جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أنهت مديرية التربية والعليم بمحافظة سوهاج برئاسة ماهر عبدالخالق مدير المديرية كافة الإستعدادات الخاصة بإمتحان الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى والتي من المقرر أن تنطلق في الفترى من من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021.

ومن جانبه أكد ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية تلقت بشكل رسمي، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وجاري اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لعقدها في المواعيد النهائية التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي.

وأضاف عبدالخالق، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تعقد في الفترة من 27فبراير حتى 11 مارس 2021م، وتقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرس.

وتأتى تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (لمدة 90 دقيقة - و الأحياء لمدة 45 دقيقة الإثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى 75 دقيقة و الجغرافيا 45 دقيقة والأربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات 90 دقيقة و اللغة الأجنبية الثانية 45 دقيقة والسبت 6 مارس 2021 الفلسفة 45 دقيقة و الفيزياء 45 دقيقة والاثنين 8 مارس 2021 التاريخ 45 دقيقة و الكيمياء 45 دقيقة.

أما بالنسبة لـجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فينطلق الأحد 28 فبراير 2021 اللغة العربية 90 دقيقة والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 90دقيقة والثلاثاء 2 مارس 2021 الأحياء 60 دقيقة و الفلسفة والمنطق 60 دقيقة والخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية 60 دقيقة و علم النفس والاجتماع 60 دقيقة و الأحد 7 مارس 2021 الفيزياء 60 دقيقة و التاريخ 60 دقيقة والثلاثاء 9 مارس 2021 اللغة الأجنبية الأولى 90 دقيقة و الكيمياء 60 دقيقة والخميس 11 مارس 2021 التطبيقات الرياضية 75 دقيقة الجغرافيا 60 دقيقة.