تسجيل 315 إصابة و4 وفيات و349 حالة شفاء جديدة فى السعودية

كتب أحمد عرفة

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 315 إصابة و4 وفيات و349 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة السعودية، إن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا، متابعة: "لا نزال بحالة يقظة لدفع منحنى إصابات كورونا للتراجع"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الصحة السعودية: تجاوز عدد الجرعات المقدمة ضد فيروس كورونا نصف مليون جرعة، مؤكدة إعطاء أكثر من 500 ألف جرعة لقاح ضد كورونا.