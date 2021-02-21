تحطم طائرة عسكرية نيجيرية لدى اقترابها من مطار أبوجا

رويترز

قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا إن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء اقترابها من مدرج مطار أبوجا اليوم الأحد نتيجة لعطل أصاب محركها.

وأضاف سيريكا على تويتر "تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 لتوها بالقرب من مدرج مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك بينما كانت في طريقها إلى (مدينة) مينا".

ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه كتب قال "يبدو أن هناك وفيات".

ومينا مدينة تقع على بعد 110 كيلومترات شمال غربي أبوجا.

وقال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إنه في طريقه الآن إلى المطار بسبب هذا الحادث، لكنه لم يقدم معلومات إضافية.