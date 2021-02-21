اليوم السابع
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تحطم طائرة عسكرية نيجيرية أثناء هبوطها فى مطار أبوجا

الأحد، 21 فبراير 2021 02:50 م
تحطم طائرة عسكرية نيجيرية أثناء هبوطها فى مطار أبوجا تحطم طائرة - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد، بتحطم طائرة عسكرية نيجيرية أثناء هبوطها في مطار أبوجا.

وعلى صعيدآخر، أعلنت سلطات ولاية النيجر في نيجيريا عن حادثة اختطاف جماعي جديدة لتلاميذ على أيدى مسلحين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم حاكم الولاية، تأكيدها أن المهاجمين اعتدوا على مدرسة ثانوية دون الكشف عن عدد الأطفال المخطوفين، فيما أوضح سكان محليون للولاية أن الهجوم استهدف في الساعة الثانية من الليلة الماضية تقريبا كلية العلوم الحكومية في منطقة كاغارا، ولم ينجح حراس المؤسسة التعليمية في التصدي للمعتدين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية تأكيدها أن مئات الأطفال اختطفوا على أيدي المهاجمين.


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