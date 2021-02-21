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تأجيل محاكمة 22 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 9 مارس المقبل

الأحد، 21 فبراير 2021 08:07 م
تأجيل محاكمة 22 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 9 مارس المقبل المستشار محمد شيرين فهمي
كتب إيهاب المهندس - سليم على

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قررت الدائرة الاولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الارهابية في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز أخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة، لجلسة 9 مارس المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

 

كان قد اتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز أخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

 

 

 

 


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