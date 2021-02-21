اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد قليل.. الحكم على متهم بقتل جاره في البساتين

الأحد، 21 فبراير 2021 09:00 ص
بعد قليل.. الحكم على متهم بقتل جاره في البساتين جريمة قتل-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على عامل مصنوعات جلدية فى اتهامه بقتل جاره عمداً بالبساتين.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.

 
وكشف أمر الإحالة عن أن "حسن .م"، عامل مصنوعات جلدية، قتل المجني عليه "محمد.ف"، عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما تحصل على سلاحين أبيضين «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقصد محل عمل المجني عليه، وما أن أبصره فبسط يده لقتله وما بسط الأخير يده لردعه،  فأشهر في مواجهته السلاح الأبيض السابق البيان وعاجله بطعنة في صدره قاصدا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيا بالأوراق والتي أودت بحياته.‎
 
 

الحكم على قاتل جاره

القتل العمد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة