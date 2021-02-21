بدء إصلاح كسر بخط طرد صرف صحى فى ميدان المديرية ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق، الأعمال الجارى تنفيذها لإصلاح تآكل مفاجئ بوصلة خط طرد صرف صحى بميدان المديرية، والتى وجه المحافظ بسرعة الانتهاء منها وإعادة الحركة لطبيعتها بالمنطقة الحيوية بمدينة بنى سويف.

محافظ بنى سويف مع مسئولى شركة مياه الشرب

وأوضح المهندس أحمد الصحصاح رئيس الشركة، أنه نتج عن تآكل وصلة حديد بغرفة المحابس الخاص بخط الطرد والتى تقع على عمق 2 متر، مبينا أن الكسر الناتج عن تآكل الوصلة حدث بشكل مفاجئ وليس كسرا بمطبق الصرف، مؤكدا أنه تم الدفع بفنيى الشركة لفك الوصلة لتغييرها بتركيب وصلة جديدة، حيث من المقرر الانتهاء من العمل اليوم الأحد.

من جهته أضاف المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، أنه تنفيذا للتوجيهات السابقة من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، فقد تم عمل التنسيقات اللازمة مع جميع مسئولى شركات المرافق من المياه والصرف والغاز والكهرباء والاتصالات قبل البدء فى تطوير الميدان وحديقة المديرية، وتم عمل محاضر تنسيقية فى هذا الشأن، موضحا أن الكسر حدث بشكل مفاجى نتيجة تآكل وصلة الحديد وقامت شركة المياه بفكها واستبدالها بوصلة جديدة.