اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء إصلاح كسر بخط طرد صرف صحى فى ميدان المديرية ببنى سويف.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 02:37 م
بدء إصلاح كسر بخط طرد صرف صحى فى ميدان المديرية ببنى سويف.. صور بدء إصلاح كسر بخط طرد صرف صحى فى ميدان المديرية ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق، الأعمال الجارى تنفيذها لإصلاح تآكل مفاجئ بوصلة خط طرد صرف صحى بميدان المديرية، والتى وجه المحافظ بسرعة الانتهاء منها وإعادة الحركة لطبيعتها بالمنطقة الحيوية بمدينة بنى سويف.

محافظ بنى سويف يتابع مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى الأعمال الجارى تنفيذها

محافظ بنى سويف مع مسئولى شركة مياه الشرب 

وأوضح المهندس أحمد الصحصاح رئيس الشركة، أنه نتج عن تآكل وصلة حديد بغرفة المحابس الخاص بخط الطرد والتى تقع على عمق 2 متر، مبينا أن الكسر الناتج عن تآكل الوصلة حدث بشكل مفاجئ وليس كسرا بمطبق الصرف، مؤكدا أنه تم الدفع بفنيى الشركة لفك الوصلة لتغييرها بتركيب وصلة جديدة، حيث من المقرر الانتهاء من العمل اليوم الأحد.

من جهته أضاف المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، أنه تنفيذا للتوجيهات السابقة من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، فقد تم عمل التنسيقات اللازمة مع جميع مسئولى شركات المرافق من المياه والصرف والغاز والكهرباء والاتصالات قبل البدء فى تطوير الميدان وحديقة المديرية، وتم عمل محاضر تنسيقية فى هذا الشأن، موضحا أن الكسر حدث بشكل مفاجى نتيجة تآكل وصلة الحديد وقامت شركة المياه بفكها واستبدالها بوصلة جديدة.

جانب من أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى
جانب من أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى

 

 


مياه الشرب

الصرف الصحى

مياه بنى سويف

كسر خط مياه

بنى سويف

ميدان المديريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مياه بنى سويف": انطلاق مرحلة ثانية لتركيب قطع موفرة للمياه بالمساجد والكنائس الأهلية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:14 م

تجديد الثقة للواء أحمد صحصاح رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه بنى سويف لمدة عام

الإثنين، 08 فبراير 2021 06:12 م

مياه بني سويف تعلن توقف محطة مياه أشمنت 24 ساعة لحدوث عطل مفاجئ

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:20 ص

ورد النيل خطر دائم يهدد المياه بنى سويف.. يمتص 3 مليارات متر مكعب من النهر.. يحجب الأكسجين ليلا ويمنع تكاثر الأسماك.. المزارعون يستخدمونه علفا للماشية.. ومطالبات بحملات لانتشاله على فترات متقاربة.. صور

الخميس، 13 أغسطس 2020 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة