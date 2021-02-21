اليوم السابع
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اليوم السابع: زيارات ومبادرات الرئيس "وش الخير"

الأحد، 21 فبراير 2021 06:54 م
اليوم السابع: زيارات ومبادرات الرئيس "وش الخير"

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تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي ببلورة سياسات تسويقية لقناة السويس تتناسب مع الظروف العالمية، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

 

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زيارات ومبادرات الرئيس «وش الخير»

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