اليوم السابع: زيارات ومبادرات الرئيس "وش الخير"

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي ببلورة سياسات تسويقية لقناة السويس تتناسب مع الظروف العالمية، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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