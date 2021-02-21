النيابة تطلب التحريات حول اتهام عامل بالاعتداء على طفلة بالعمرانية

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات داخل مسكنها بالعمرانية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يرتبط بعلاقة قرابة بوالدها، واستغل غياب أفراد أسرتها وارتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لاعتداء على يد شاب يبلغ من العمر 27 سنة، "عاطل". وذكر عم المجنى عليها، أن المتهم يرتبط بعلاقة قرابة بوالدها، ويقيم بمنزل العائلة، واستغل ترك والدة للمنزل، بسيب خلافات أسرية، وحجز والدها بإحدى المصحات، وارتكب جريمته.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.