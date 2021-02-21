النيابة تأمر بدفن جثة طالبة توفيت فى حادث سير بمصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مصر الجديدة بالتصريح بدفن جثة فتاة "طالبة جامعية"، لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها ودخولها في غيبوبة، أثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الشارع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاده وقوع حادث سير وإصابة فتاة، وذلك بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء عبور طالبة جامعية للطريق صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، دخلت بعدها في غيبوبة عدة أيام، وتوفيت على أثرها متأثرة بإصابتها.