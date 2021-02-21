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المبعوث الدولى لليمن: أشعر بخيبة لعدم وصول محادثات الأسرى اليمنيين مستوى سبتمبر 2020

الأحد، 21 فبراير 2021 06:58 م
المبعوث الدولى لليمن: أشعر بخيبة لعدم وصول محادثات الأسرى اليمنيين مستوى سبتمبر 2020 مارتن جريفيث
كتب أحمد عرفة

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قال مارتن جريفيث المبعوث الدولي لليمن: أشعر بخيبة لأن محادثات الأسرى اليمنيين بعمّان لم تصل مستوى ما رأيناه في سبتمبر 2020، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي)، اليوم /الأحد/ عدّة هجمات انتحارية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري "أن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها مليشيا الحوثي بشكل متتالي في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت أمام يقظة وصلابة الأبطال".

 

 


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اليمن

الحوثيين

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