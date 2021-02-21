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اللجنة العسكرية الليبية المشتركة: تهيئة الظروف الأمنية لعقد جلسة البرلمان الليبى فى سرت

الأحد، 21 فبراير 2021 05:15 م
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة: تهيئة الظروف الأمنية لعقد جلسة البرلمان الليبى فى سرت ليبيا
كتب أحمد عرفة

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قالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة: تلقينا طلبا من مجلس النواب الليبى لعقد جلسته في سرت، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وأضافت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة: تهيئة الظروف الأمنية لعقد جلسة البرلمان الليبى في سرت.

وتابعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة للعربية: سرت مستعدة لاستقبال كل النواب الليبيين لتوحيد البرلمان.

وقبلها أعلن مجلس النواب الليبي بدء التجهيزات لعقد جلسة في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 


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